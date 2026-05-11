José Riveiros dystra svit – samma som krissäsongerna

AIK har förlorat två raka hemmamatcher under José Riveiro.

Det har inte hänt för en enskild AIK-tränare sedan coronasäsongen 2020.

Under söndagen förlorade AIK sitt första hemmaderby i allsvenskan mot Djurgården sedan 2020. Det var inte den enda sviten från pandemisäsongen som bröts.

Under José Riveiros ledning har AIK nu förlorat två raka hemmamatcher i allsvenskan. Senaste gången en enskild tränaren stod för den bedriften var just 2020 under Bartosz Grzelaks ledning.

Den säsongen skedde det till och med två gånger. För under sommaren då Elfsborg och Östersund vann på Nationalarenan efter varandra, och därefter under hösten när Örebro och Kalmar FF besegrade AIK i samband med årets två sista hemmatcher.

Även 2023 förlorade AIK två raka hemmamatcher, dock under två olika tränare.

Andreas Brännström coachade laget när man förlorade hemma mot Elfsborg, vilket även blev ”Brännans” sista hemmamatch som AIK-tränare. Den andra förlusten kom mot BK Häcken i det som var ersättaren Henning Bergs första match.

AIK:s nästa hemmamatch är först om två veckor, närmare bestämt den 30 maj. Då kommer succélaget Sirius på besök till Solna.