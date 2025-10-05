AIK mot Värnamo – här är elvorna
AIK mot IFK Värnamo.
Gnaget slåss för Europa och Värnamo för nytt kontrakt.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.
AIK tar emot IFK Värnamo på Strawberry arena denna söndag och det är en minst sagt viktig match.
Gnaget behöver poäng i toppen för att fortsatt ligga i förarsätet i kampen om en Europaplats, medan Värnamo måste ta poäng för att hoppet om nytt kontrakt ska leva vidare.
STARTELVOR:
AIK: Nordfeldt – Isherwood – Nissen – Benkovic – Yohanna – Csongvai – Salétros – Besirovic – Geiger – Celina – Filling
IFK Värnamo: Keto – Larsson – Coulibaly – Mohammed – Björnström – Johansson – Antonsen – Liimatta – Alsalkhadi – Shamoun – Zeljkovic.
