Foto: Bildbyrån

AIK mot Värnamo – här är elvorna

Rasmus Hjortling
Webbredaktör
AIK mot IFK Värnamo.
Gnaget slåss för Europa och Värnamo för nytt kontrakt.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

AIK tar emot IFK Värnamo på Strawberry arena denna söndag och det är en minst sagt viktig match.
Gnaget behöver poäng i toppen för att fortsatt ligga i förarsätet i kampen om en Europaplats, medan Värnamo måste ta poäng för att hoppet om nytt kontrakt ska leva vidare.

STARTELVOR:

AIK: Nordfeldt – Isherwood – Nissen – Benkovic – Yohanna – Csongvai – Salétros – Besirovic – Geiger – Celina – Filling

IFK Värnamo: Keto – Larsson – Coulibaly – Mohammed – Björnström – Johansson – Antonsen – Liimatta – Alsalkhadi – Shamoun – Zeljkovic.

