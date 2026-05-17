Robin Olsen-beskedet: ”Gått långsammare än vi trodde”

STOCKHOLM. Ingen Robin Olsen, ingen Johan Dahlin.

I stället vaktade 20-årige William Nieroth Lundgren målet i storförlusten mot Hammarby.

– Det har gått långsammare än vi trodde med Robin, jag vet inte om han kommer vara redo innan VM-uppehållet, säger Miguel Ángel Ramirez till FotbollDirekt.

Johan Dahlin insjuknade inför matchen mot Hammarby och med redan Robin Olsen skadad stod valet mellan 20-årige William Nieroth Lundgren och rutinerade brassen Ricardo Friedrich som före ankomsten till MFF 2024 rankades som en av allsvenskans bästa målvakter.

Det blev Nieroth Lundgren som trots fyra insläppta i 1-4-förlusten mot Hammarby hyllas av tränaren Miguel Ángel Ramirez som ett namn för framtiden.

– Robin var inte redo och Johan blev sjuk, han kunde inte fullfölja träningen i går. William är vår tredjemålvakt och kommer från akademin. Jag är verkligen glad för hans skull. Det var ett tufft scenario för honom men han hjälpte laget och jag är stolt över honom. Dörren är öppen om man jobbar hårt, säger spanjoren om keepern som trots förlusten svarade för sex räddningar.

Ramirez menar samtidigt att det inte var några konstigheter att Friedrich, som inledde fjolårets allsvenska i MFF med nio raka starter, skulle petas även nu.

– William är vår tredjemålvakt. Ricardo valde att stanna och jag kan inte säga något dåligt om honom, han är väldigt professionell och jobbar hårt, men han förstår sin roll och har accepterat sin plats hos oss, säger Ramirez till FotbollDirekt.

Svarar om Olsen och Dahlin: ”Känner sig bättre nu”

Malmö FF har hittills inte gått ut med när Robin Olsen är tillbaka, ettan som efter monsterinsatsen mot Djurgården i tredje omgången varit borta på grund av skada.

När FD frågar Ramirez om statusen kring Olsen ger han en hint.

– Det har gått långsammare än vi trodde med Robin, men nu känner han sig bättre. Jag vet inte om han kommer vara redo innan VM-uppehållet, men vi försöker.

Men Dahlin kan spela nästa match (VSK hemma på söndag om en vecka)?

– Han är ju sjuk så jag vet inte, det beror på. Men jag tror han borde vara redo om 3-4 dagar, avslutar spanska tränaren.