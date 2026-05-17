JUST NU: Elliot Stroud utbytt skadad – med en månad till VM

Matchen mellan Mjällby AIF och BK Häcken var 59 minuter gammal.

Då satte sig VM-uttagna Elliot Stroud ner i gräset med ljumsksmärtor och tvingades till byte.

För tre dagar sedan hade Mjällby AIF rest till Stockholm för att möta Hammarby i finalen av svenska cupen. Där slutade matchen med en 2-1-seger för Blekinge-laget efter mål av Elliot Stroud och Jacob Bergström, vilket innebar att laget från Listerlandet säkrade sin första cuptitel någonsin.

I dag, söndag, väntade en ny match för Karl Marius Aksums lag som tog emot BK Häcken på Strandvallen. Där skulle Axel Norén dra på sig ett rött kort strax före paus – innan oturen än en gång var framme för Blekinge-klubben.

När matchuret visade 59 minuter skulle stjärnan Elliot Stroud bryta en passning som var avsedd för Amor Layouni. Då stannade Stroud plötsligt upp och tog sig mot ljumsken.

Därefter byttes wingbacken ut, vilket inte enbart är oroande för Mjällby. Förra veckan togs nämligen 23-åringen ut i Graham Potters VM-trupp som spelar premiär mot Tunisien om mindre än en månad.

