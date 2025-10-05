AIK tappar viktiga poäng efter chockförlust

AIK åkte på en tung förlust hemma mot IFK Värnamo.

Efter en första halvlek likt en mardröm lyckades ”gnaget” inte hämta ikapp.

Matchen slutade 3-2 till gästerna.

AIK hade en tung söndagseftermiddag hemma på Nationalarenan. Tabelljumbon IFK Värnamo gästade – och skrällde rejält.



Efter första halvlek stod det redan 0-3 till bortalaget. Slutresultatet skrevs till …



AIK gjorde flera förändringar i startelvan jämfört med krysset mot Gais. Eskil Edh, Sotirios Papagiannopoulos och Mads Døhr Thychosen saknades, och ersattes av Yannick Geiger, Fredrik Nissen och Zadok Yohanna. Dessutom startade Kevin Filling och Anton Salétros i stället för Erik Flataker och Taha Ayari.Värnamo ställde upp med samma lag som mot MFF.



Gästerna tog ledningen efter 15 minuter när Rufai Mohammed sköt in 1–0 från distans. Kort därefter tvingades AIK byta ut Zadok Yohanna vars högra lår lindades rejält. I hans ställe kom Taha Ayari in.

Värnamo utökade snabbt till 2–0 genom Otso Liimatta, och snart kom även 3–0 via Mohammad Alsalkhadi efter pass av ex-AIK:aren Axel Björnström. Buropen ökade på Strawberry Arena, och AIK-tränaren Mikkjal Thomassen bytte ut Geiger mot Flataker.

AIK gick till paus i underläge 0–3 – under högljudda protester från hemmapubliken.



Efter en timmes spel reducerade AIK när Erik Flataker nickade in ett inlägg från Bersant Celina.



Med 20 minuter kvar tvingades Fredrik Nissen kliva av efter vad som såg ut som en känning. Även Taha Ayari byttes ut, trots sitt tidigare inhopp. In kom istället Abdihakin Ali och Axel Kouame.

Med tio minuter kvar satte AIK ny fart framåt och reducerade till 2–3. Även denna gång Erik Flataker – det efter ett fint inspel av Besirovic.



Trots dubbla reduceringar lyckades man inte nå en kvittering. Matchen slutade där med 3-2 till gästande IFK Värnamo.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Geiger, Benkovic, Nissen, Isherwood, Becirovic – Csongvai, Salétros – Yohanna, Filling, Celina.

Värnamo: Keto – Larsson, Mohammed, Coulibaly, Björnström – Alsalkhadi, Antonsen, Liimatta – Johansson, Shamoun, Zeljkovic.