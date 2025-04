AIK serieledare efter sent avgörande

AIK gästade IFK Värnamo i allsvenskans femte omgång.

Då tog gästerna ännu en seger när man vann med 2-1.



AIK gick in i matchen mot IFK Värnamo utan att ha förlorat någon match. Hemmalaget, å sin sida, hade haft en tung start och hade inte tagit några poäng alls.

När startelvorna presenterades bekräftades FD:s avslöjande – den 17-årige talangen Elvis Van Der Laan klev in från start och ersatte Thomas Isherwood, som var avstängd.

Dessutom startade Andronikos Kakoullis i stället för John Guidetti, och Victor Andersson kom in för Johan Hove.



FK Värnamo stod för matchens första anfall och fick också den första hörnan.

AIK låg mycket lågt med sin fembackslinje och inledde klart defensivt. Värnamo lyckades hitta in bakom baklinjen gång på gång och kunde bryta igenom och skapa farligheter.

Publiktrycket från bortastå var intensivt i början och man kunde tro att det var AIK som spelade på hemmaplan.



Gästerna fick ett bra läge efter en hörna. Bollen kom ut till Saletros som drog av ett skott som tog på flera spelare i straffområdet. Kakoullis avslutade sedan från ett bra läge – men den gick över.

AIK fick med några minuter kvar av den första halvleken sitt bästa läge – det när Dino Besirović kom fri i offensivt straffområde. Hans avslut gick dock utanför.



Det var sedan bortalaget som tog ledningen i matchen. Mads Thychosen satte dig ledningsmålet efter ett inlägg av Bersant Celina.



Ställningen i halvtid var 1-0 till gästerna.



Den andra halvleken var ganska avvaktande. AIK är svåra att komma till chanser på vid ledning vilket märktes att IFK Värnamo hade. Samtidigt skapade gästerna inte heller några direkta målchanser under halvleken.



Värnamo skulle dock få in ett mål. I den 79:e minuten fick hemmalaget in en boll efter en hörna. Den styrdes olyckligt in i mål via Benkovic.



Men AIK kom tillbaka. Thychosen forcerade sig fri och serverade en perfekt boll in i straffområdet som inhoppare Johan Hove tog emot och skar in 1–2 med utsidan av högerfot.



Texten uppdateras då matchen pågår.



Startelvor:

IFK Värnamo: Keto – Rapp, Andersson, Grozdanic, Björnström – Thern, Le Roux, Agyei – Johansson, Alsalkhadi, Kalu.

AIK: Nordfelt – Papagiannopoulos, Benkovic, van der Laan – Thychosen, Andersson, Saletros, Csongvai, Besirovic – Kakoullis, Celina.