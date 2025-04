JUST NU: AIK upp i serieledning – avgjorde sent mot Öster

AIK är i ensam serieledning.

“Gnaget” besegrade Öster efter ett sent mål av Bersant Celina.



Det var den fjärde omgången av allsvenskan och AIK hade åkt ner till Växjö för ett bortamöte mot nykomlingarna Östers IF.

AIK kom till matchen med att inte förlorat någon match i allsvenskan. Man kom från två segrar mot Gais och IFK Norrköping samt ett oavgjort resultat mot Malmö FF i den senaste omgången.

Östers IF hade haft det lite tuffare. Nykomlingarna tog en mycket imponerande seger mot BK Häcken, men förlorade mot både IFK Norrköping och Halmstads BK – trots bra spel.

När startelvorna presenterades valde Mikkjal Thomassen att göra en förändring från senast. Kristoffer Nordfeldt var tillbaka efter sjukdom och klev in från start i stället för Kalle Joelsson.

AIK inledde matchen piggt och skapade sin första målchans redan efter drygt tre minuter. Mads Thychosen skickade in ett långt inkast som nådde Bersant Celina, men mittfältaren lyckades inte få iväg något avslut.

Tio minuter in i matchen svarade Öster med ett distansskott från Sebastian Bergquist. Skottet var välplacerat, men Kristoffer Nordfeldt var med på noterna och kunde enkelt rädda. Det blev ändå starten på en bra period för hemmalaget, som tryckte på ytterligare efter den chansen.

Efter hand tog AIK över mer och mer av spelet och etablerade ett tydligt tryck mot Östers mål. Trots press lyckades Öster försvara sig väl och höll tätt. Hemmalaget skapade också en handfull hörnor som gav viss farlighet, men utan att resultera i mål.

Den första halvlekens stora snackis var handduksbråket som uppstod i samband med att AIK skulle kasta sina patenterade långa inkast. Öster valde att plocka bort handdukarna som var placerade längst sidlinjerna för att hindra gästernas offensiva vapen.

Ställningen i halvtid var 0-0.



Tidigt i den andra halvleken fick AIK ett bra läge när Celina kom fri och fick bollen – det blåstes dock av för offside.



I den 52:a minuten fick Öster ett farligt frisparksläge strax utanför straffområdet. Bergqvist ställde upp och slog till men bollen gick högt ovanför.

Med runt tio minuter kvar av ordinarie tid slog AIK in en frispark in i Östers straffområde. Bollen landade till slut hos Bersant Celina som drog till. Norrmannen fick en pangträff och dunkade in ledningsmålet för AIK.

Kort därefter byttes John Guidetti ut med en befarad skada. Anfallaren ersattes av Andronikos Kakoullis.

– Det såg inte så bra ut. Han gick in i omklädningsrummet med ett lindat lår, sa Diljen Otlu i Max-sändningen.





Celinas mål räckte för AIK att ta med sig alla tre poäng hem från Växsjö. Med det klev ”Gnaget” upp i ensam serieledning efter fyra omgångar.

Startelvor:

Östers IF:

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Ni. Söderberg, Ask, Seger – Tamminen, Aliev, Sanyang.

AIK:

Nordfeldt – Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood – Thychosen, Csongvai, Hove, Salétros, Besirovic – Celina, Guidetti.