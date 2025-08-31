AIK vände och vann i Solna

AIK blev utbuade i paus, men i andra halvlek vände laget till seger med 2-1.

Inhopparen Abdihakin Ali blev matchhjälte.

Sirius var det bättre laget tills den 59:e minuten.

Fram till dess var det gästerna som hade bollen och skapade chanserna – och som också ledde matchen efter att Kristoffer Nordfeldt oturligt fått bollen i ryggen efter ett stolpskott från Robbie Ure.

Men så i 59:e minuten som en blixt från klar himmel kvitterade AIK genom Erik Flataker på inlägg från kapten Anton Salétros.

Norrmannen avslutade på ett tillslag och bara tre minuter senare hade Gnaget vänt på steken inför hemmapubliken när inhopparen Abdihakin Ali via Siriusback sköt 2-1. Då hade Ali knappt hunnit komma in på planen ännu, snacka om succéinhopp direkt.

Sirius tappade därefter allt sitt tidigare momentum och AIK vann matchen med 2-1 och är fortsatt tabellfyra i allsvenskan.