JUST NU: Allsvenskan bjuder på målkalas

Fyra omgångar samtidigt i allsvenskan.

Då bjöd den första halvleken på målkalas i tre av dem.

Vi har fått se totalt 11 mål.

Den första halvleken i lördagens omgång har levererat hela elva mål. Störst utdelning har Hammarby IF stått för, som leder med 4–1 mot Örgryte IS.

Även IK Sirius har haft lekstuga och gått upp till 3–0 mot Västerås SK, medan Mjällby AIF leder med samma siffror mot IF Brommapojkarna.

Den enda mållösa matchen hittills är mötet mellan Halmstads BK och IFK Göteborg, som står 0–0 i paus.



Matcherna pågår.