AIK–Elfsborg 2–2: Sen kvittering räddade Elfsborg

AIK och Elfsborg delade på poängen på Strawberry Arena.

Wikström kvitterade till 2–2 i den 90:e minuten.

AIK har inte vunnit hemma i allsvenskan sedan den 18 juli.

Foto: Bildbyrån

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AIK tog emot Elfsborg på Strawberry Arena. Elfsborg jagar en Europaplats, medan AIK ville följa upp segern mot Sirius.

AIK tog initiativet från start och stod för det mesta av trycket framåt. Under de första tio minuterna var tempot dock ganska lågt, och inget av lagen skapade några riktiga målchanser.

Elfsborgs Sigurpálsson fick matchens första gula kort redan i den trettonde minuten, när han stoppade en AIK-kontring genom att fälla Bergquist.

Efter en hörna studsade bollen ner i AIK:s straffområde, och Magnusson var först på den och petade in 0–1. Därmed tog Elfsborg ledningen. Det var hans fjärde mål i allsvenskan den här säsongen.

Magnussons firande i ledningsmålet för Elfsborg Foto: Bildbyrån

Båda lagen spelade mycket på omställningar och hittade gott om ytor när de vann bollen. AIK fick en chans när Carlstrand nickade, men bollen gick en bit utanför stolpen.

Hove kvitterade till 1–1 för AIK strax före halvtidsvilan med ett säkert avslut, framspelad av Kouame.

Hoves firande till AIK kvitteringen Foto: Bildbyrån

Bara en minut senare var Elfsborg mycket nära att ta ledningen igen, men Nordfeldt gjorde en fin räddning.

Halvtid: 1–1

– Skitmål mot oss, sa Magnusson till TV4 i halvtid.

Inför andra halvlek gjorde AIK-tränaren José Riveiro ett byte. Bergquist lämnade plats för Thychosen. Riveiro förklarade att Bergquist ”mådde inte bra”.

Tempot var betydligt lägre under de första femton minuterna av andra halvlek. AIK stod allt mer kompakt och lyckades sänka tempot i Elfsborgs uppspel.

AIK gjorde sedan ett trippelbyte. Dino Beširović gjorde comeback efter skadan och spelade för första gången sedan augusti. Samtidigt hoppade Gustafsson och Ayari in. De ersatte Carlstrand, Geiger och Assadi.

– Han har saknats på AIK:s centrala mittfält, sa kommentatorexperten Vicki Blomme om Beširović.

Elfsborg svarade med fyra byten i den sjuttionde minuten. Nordvall, Rohdén, Kamara och Zeneli kom in i stället för Olsson, Beck, Hedlund och Sigurpálsson.

”Gnaget” var nära att ta ledningen när inhopparen Gustafsson fick ett snett inspel bakåt från Thychosen, men skottet gick strax utanför stolpen.

I den 84:e minuten kom ändå ledningsmålet. Gustafsson blev framspelad på djupet av Kouame i en omställning, dribblade sig kyligt förbi Wikström och placerade in 2–1 med vänsterfoten.

Foto: Bildbyrån

Sen kvittering

Elfsborg gav sig dock inte. I den 90:e minuten nickade Wikström in 2–2 på en hörna och gjorde sitt andra mål för säsongen. Därmed räddade han en poäng åt Boråslaget.

Foto: Bildbyrån

Matchen slutade 2–2 på Nationalarenan. Det var Elfsborgs tredje raka oavgjorda match och AIK:s andra raka kryss på hemmaplan. AIK har inte vunnit hemma sedan segern med 2–0 mot Gais den 18 juli.

Efter kvällen har Elfsborg 43 poäng och AIK 38.

– Just nu är jag förbannad. Två fasta situationer. Vi måste bli starkare där, även i spelet, sa målskytten Gustafsson efter matchen.

Elfsborgs målskytt Wikström, som nickade in den sena kvitteringen, tyckte att hans lag förtjänade mer.

– Ibland är fotboll inte rättvist, sa mittbacken.

Lagens startelvor

AIK:s startelva:

Nordfeldt (K) – Edh, Tomas, Olofsson, Bergquist – Geiger, Ali – Assadi, Hove, Kouame – Carlstrand

Elfsborgs startelva:

Sander – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult (K) – Magnússon, Olsson – Hedlund, Beck, Sigurpálsson – Östman