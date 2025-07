Norrköping besegrade Värnamo – efter drömmål

Under måndagskvällen avslutades den 16:e allsvenska omgången – med ett kamratmöte mellan IFK Norrköping och IFK Värnamo.

Detta skulle hemmalaget vinna – efter en galen start på den andra halvleken.

På Parken i Norrköping dröjde det inte lång tid innan hemmalaget kom till sina två första avslut. Först genom Arnor Traustason i täck och sedan genom Moutaz Neffati tätt utanför den vänstra stolpen.

Med fyra minuter på klockan stod Isak Sigurgeirsson för en fin aktion då han tog sig förbi sin försvarare och slog in bollen snett inåt bakåt från nära håll. Efter att ha tagit på en Värnamo-försvarare gled Christoffer Nyman fram och petade in ledningsmålet för ”Peking”.

Under de efterföljande drygt tio minuterna hade hemmalaget den mesta av bollen och försökte att trä igenom Värnamos försvar. Med 19 minuter på klockan testade Moutaz Neffati ett nytt avslut, denna gång på en täckande Keto i Värnamo-målet.

Tre minuter senare slog Neffati in ett inlägg mot en framrusande Nyman – som inte lyckades sätta huvudet till och missade en fin chans att utöka ”Pekings” ledning.

När den första halvleken var över var det med ett dominant hemmalag som hade skapat klart mest framåt och ledde rättvist.

Inför den andra halvleken valde IFK Värnamo att genomföra ett trippelbyte. Ut gick Simon Thern, Emin Grozdanic och Ajdin Zeljkovic – i deras ställe kom Axel Björnström Mohammad Alsalkhadi och Antonio Kujundžić in.

Knappt två minuter in i den andra halvleken kvitterade IFK Värnamo. Detta efter att den nyss inbytte Mohammad Alsalkhadi skjutit via styrning på Hugo Andersson och in bakom David Andersson i Peking-målet.

Ett par minuter senare slog David Andersson en riktigt lång passning från egen planhalva som Arnór Traustason sög ner på en touch och sedan chippade över Keto, in i mål. En mycket fin aktion från Pekings fanbärare.

Två minuter senare var det dags igen. Denna gång gjorde Christoffer Nyman sitt andra mål för kvällen – på passning av Arnór Traustason.

Efter Norrköpings tredje mål för kvällen – och det tredje på sju minuter – höll man ställningarna mot ett Värnamo som jagade reducering.

Resultatet, 3-1, stod sig hela vägen in till slutsignal vilket innebär att hemmalaget tog tre viktiga poäng i botten av tabellen.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson; Neffati, Amadeus, Watson, Oppong – Fransson, Traustason, Brönner – Prica, Nyman, Sigurgiersson.

IFK Värnamo: Keto; Rapp, Mohammed, Andersson, Grozdanic – Johansson, Thern, Shamoun – Bilalovic, Antonsson, Zeljkovic