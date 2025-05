JUST NU: Mjällby leder välförtjänt borta mot Norrköping

Mjällby AIF toppar allsvenskan efter elva omgångar.

IFK Norrköping är i sin tur nia.

Under måndagen ställs de mot varandra – matchen är igång.

Efter elva allsvenska omgångar återfinns Mjällby AIF på en förstaplats i serien med sina 26 inspelade poäng och bättre målskillnad än AIK.



IFK Norrköping, som idag tar emot serieledarna, har i sin tur spelat in 13 poäng och ligger nia i serien.



I den förra omgången besegrade laget från Listerlandet Hammarby med 2-1 samtidigt som IFK Norrköping slog Sirius med samma siffror i Uppsala.



***



Redan i den tredje minuten skapade bortalaget sin första stora möjlighet efter att Elliot Stroud brutit igenom, gjorts ner och tilldömts en frispark. Den tog Stroud själv hand om och skickade rakt på David Andersson i Peking-buren.



Med nära tio minuter spelade skallade Stavitski och Watson ihop vilket ledde till att spelet avbröts och den senare blev behandlat för blodvite. Ett par minuter senare kunde matchen fortgå. Ett par minuter senare, efter att Stavitski och Watson hade slängts in, tvingades spelet att pausas då Mjällby-spelaren tvingades utgå för ytterligare kontroll.



26 minuter in i matchen fick David Andersson visa sig vara på hugget då Axel Norén träffade rätt med en nick på ett inlägg. Omkring nio minuter senare fick Andersson stå för ännu en parad när Abdoulie Manneh testade avslut från distans. 37 minuter in i matchen lyckades Peking-keepern boxa bort ett farligt inlägg från Røjkjaer.



Tre minuter innan den första halvleken var över kom matchens första mål. Detta efter att Malachowski tagit emot bollen i boxen och vridit in den i den bortre stolpen med ett löst skott. Kort därefter var man nära att utöka ledningen direkt efter att Stroud spelat in en bra boll till Bergström som senare räddats på mållinjen av Andersson.



När den första halvleken var över ledde Mjällby med uddamålet, helt välförtjänt.



***

Startelvor:



IFK Norrköping: Andersson; Baggesen, Oppong, Watson, Neffati – Fransson, Traustasson, Brönner – Sigurgeirsson, Jørgensen, Moberg Karlsson,



Mjällby AIF: Törnqvist; Johansson, Norén, Pettersson, Stroud – Stavitski, Malachowski, Gustavsson, Røjkjaer – Manneh, Bergström.



Jämför man IFK Norrköpings startelva idag med den senaste har Martin Falk gjort fyra förändringar. Ut har Kalley, Sögaard, Ceesay och Prica gått. I deras ställer har Baggesen, Watson, Brönner och Fransson kommit.



I Mjällby har Anders Torstensson bland annat valt att starta Jacob Bergström istället för Alexander Johansson.