Sofia Reidy stor hjälte för Hammarby – fortsatt obesegrade

Då blev Sofia Reidy tvåmålsskytt och Bajens stora hjälte.

Matchen slutade 1–2.

Vittsjö GIK tog emot serieledarna Hammarby IF under söndagen.

Första halvleken bjöd på fins chanser åt båda håll. Hammarbys målvakt Melina Locek stod för flera fina aktioner samtidigt som Hammarby inte fick in bollen i mål. Men efter dryga halvtimmen kunde Sofia Reidy nicka in bollen i mål och gav Hammarby ledningen.

Efter ett misstag i Hammarbyförsvaret kunde Vittsjö kvittera efter att Milla Larsson fått in bollen bakom Loeck.

I andra halvlek blev Svea Rehnberg utbytt och ersättes av Mari Nyhagen. Nyhagen stod för ett piggt inhopp och jobbade fram till flera bra lägen. Men andra halvlek ståg länge ut att bli mållös men i slutminutrarna kunde Sofia Reidy åter ge Hammarby ledningen.

Matchen slutade med Bajen-seger vilket innebär åttonde raka segern och att Stockholmslaget är fortsatt obesegrade.