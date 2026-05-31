Klart: Ibrahima Konate lämnar Liverpool
Det står klart under söndagen.
”Det här är inte ett lätt farväl, men det är dags för en ny utmaning och ett nytt kapitel”, skriver han i uttalande.
Ibrahima Konate kommer lämna Liverpool i samband med att kontraktet går ut.
27-åringens kontrakt löper ut den sista juni. Han anslöt från RB Leipzig till Liverpool sommaren 2021 och gjorde 183 matcher för klubben.
