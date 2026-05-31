Klart: Ibrahima Konate lämnar Liverpool

Ibrahima Konate lämnar Liverpool.

Det står klart under söndagen.

”Det här är inte ett lätt farväl, men det är dags för en ny utmaning och ett nytt kapitel”, skriver han i uttalande.

Foto: Bildbyrån

Ibrahima Konate kommer lämna Liverpool i samband med att kontraktet går ut.

”Det här är inte ett lätt farväl, men det är dags för en ny utmaning och ett nytt kapitel”, skriver han i uttalande.

27-åringens kontrakt löper ut den sista juni. Han anslöt från RB Leipzig till Liverpool sommaren 2021 och gjorde 183 matcher för klubben.