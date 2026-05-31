Kryss mellan Degerfors och BP – Rafferty med drömmål

Degerfors tog emot BP under söndagen.

Det blev oavgjort efter Marcus Raffertys drömmål.

Degerfors tog emot BP i den sista matchen innan VM-uppehållet. Då tog gästerna kommando direkt när Mads Hansen gjorde mål efter två minuter av matchen.

Efter 30 minuters spel avbröts matchen till följd av ett sjukdomsfall på läktaren. Ambulanspersonal kallades till platsen och personen fick vård. Efter sex minuters avbrott kunde matchen återupptas.

Efter händelsen gick Degerfors ut med en uppdatering på X.

”Personen som insjuknade på läktaren är vaken och mår bra, men kommer att föras till sjukhus för vidare observation.”

I andra halvlek kunde Simon Strand utöka till 2–0 för gästerna men kort därefter gjorde Simon Strand självmål och reducerade därmed för hemmalaget. Senare kunde förre Bajen-spelaren Marcus Rafferty kvittra för hemmalaget och räddade poäng.

– Jag vann bollen och tog fart. Jag såg att målvakten kom ut och att det var ganska öppet i det bortre hörnet, så jag ville bara få bollen på mål, säger Marcus Rafferty till TV4 efter matchen.