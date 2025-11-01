JUST NU: Norrköping föll tungt hemma mot Sirius

IFK Norrköping var pressade att vinna hemma mot IK Sirius.

Detta samtidigt som bortalaget var inne i en fin formkurva.

Det senare skulle visa sig vara vägvinnande – då Sirius vann med 2-1.

***

Innan domare Fredrik Klitte blåste igång matchen i Norrköping var personal på Platinum Cars arena tvungna att åtgärda ett av målens nät som var defekt.

Efter en spännande inledning, där hemmalaget skapad de flesta av offensiva försök, drog Theodor Baggesen på sig en varning efter att ha gjort ner Leo Walta i en duell.

Kort senare hade Sirius en boll i burgavlen efter en hörnvariant och skapade tryck mot Peking-boxen vid flera tillfällen.

När 25 minuter fotboll var spelad i Norrköping hade Sirius tagit över matchbilden helt och skapade flertalet lägen på ett ”Peking” som slarvade ovanligt mycket med bollen i egen ägo.

33 minuter in i matchen gjordes Isak Bjerkebo ner av Moutaz Neffati invid straffområdet. Då valde domare Klitte att vinka bort situationen helt.

När den första halvleken var till ända var ställningen 0-0. Detta trots att bortalaget varit nära att spräcka nollan vid ett flertalet tillfällen.

I den andra halvleken dröjde det endast fyra minuter innan matchens första mål kom. Detta då Sirius Joakim Persson nådde högst på ett inlägg av Oscar Krusnell.

Dryga tio minuter senare var det dags igen för bortalaget. Detta då Leo Walta, efter en omställning, vek in och avlossade ett perfekt avslut med sin vänsterfot som innebar 2-0.

Efter Sirius andra mål fortsatte bortalaget att äga matchbilden, helt och hållet. Faktum är att Norrköping i vissa stunder knappt fick låna bollen – trots att man var piskade att vinna.

Därför kom Norrköpings 2-1-mål från ingenstans när Tim Prica mötte ett inlägg med pannan och nickade in reduceringen. Det blev lite nerv i slutet av tilläggstiden men Sirius kunde hålla ut och vinna med 2-1.

***

IFK Norrköping: Andersson; Neffati, Eriksson, Watson, Baggesen – Höög Jansson, Fransson, Traustason – Andersson, Nyman, Sigurgeirsson.

IK Sirius: Celic; Krusnell, Anker, Sandberg, Rönnlöf Castegren – Lindberg, Heier – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure.

