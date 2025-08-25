JUST NU: Manneh bryter måltorkan – tar ledningen mot Gais

Mjällby AIF leder allsvenskan – Gais är sexa i en jämn toppstrid.

Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra på Gamla Ullevi.

Matchen är igång – följ den här!

Efter 20 allsvenska omgångar befinner sig Gais på en sjätteplats i serien med 35 inspelade poäng.

Mjällby AIF leder serien med hela 47 poäng och är på väg mot en historisk säsong.

Inför kvällens match på Gamla Ullevi står mycket på spel för båda lagen.

***

Redan i den första matchminuten skapade Mjällby sin första chans i matchen då man, efter ett långt inkast, kom till avslut på en täckande Gais:are.

Matchens inledning var helt och hållet Mjällbys som öste på och gjorde sitt för att hota mot hemmalagets mål. Däremot stack Gais upp och ropade på straff efter att Hedlund gjorts ner.

Med drygt 20 minuter på matchuret kom Amin Boudri till ett fint skottläge strax utanför boxen och drog till. Räddningen från Törnqvist var bra men lämnade samtidigt en retur, som bortalaget kunde rensa bort.

Kort därefter var Mjällbys Jeppe Kjaer nära att trycka in 1-0 när han avlossade ett skott utifrån – tätt utanför den ena stolpen.

En halvtimme in i matchen tajmade den tidigare Gais-spelaren Axel Norén en tackling helt fel på Wendin Tomasson varpå domaren blåste för frispark. Den tog Wendin Tomasson hand om och sköt över – efter att Norén varnats.

Herman Johansson hade in nick som närmade sig Gais-målet men trots det var inget av laget särskilt nära att ta ledningen i den första halvleken. Således var ställningen 0-0 i paus.

Inför den andra halvleken gjorde båda lagen varsitt byte. I Gais utgick Becirovic och ersattes av Kevin Holmén och i Mjällby gick Tony Miettinen in istället för Tom Pettersson.

Direkt i den andra halvleken slog Kees Sims en lång utspark på rullande boll när Jacob Bergström satte press. Då träffades Maif-anfallaren i huvudet och blev liggande i gräset en stund.

I den 52:a minuten blev Lucas Hedlund serverad ett ypperligt läge för att ta ledningen i boxen. Då sköt han på Noel Törnqvist som stod för en rejält parad och höll Mjällbys nolla intakt.

Med en timme spelad på Gamla Ullevi testade Kevin Holmén ett avslut mot den botre stolpen – som Noel Törnqvist sträckte ut på och stod för en ny fin räddning.

64 minuter in i matchen slog Axel Norén en djupledsboll till Herman Johansson som spelade fram Abdoulie Manneh till ett så när öppet mål. Därifrån hade anfallaren inga problem och sköt in 1-0 för sitt Maif.

***

Startelvor:

Gais: Sims; Wängberg, Ågren, Frej, Wendin – Ibrahim, Fagerjord, Boudri – Lundgren, Hedlund, Becirovic.

Mjällby AIF: Törnqvist; Iqbal, Norén, Pettersson – Johansson, Kjær, Gustafson, Leanderson, Stroud – Manneh, Bergström.