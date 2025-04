Delad pott mellan Sirius och Halmstad i Uppsala

Under söndagen tog IK Sirius mot Halmstads BK på Studenternas IP.

Detta i den sjätte omgången av allsvenskan.

Då slutade matchen med delad poäng – efter två snabba mål.



***



På ett soligt Studenternas IP i Uppsala inledde hemmalaget bäst då man hotade HBK:s mål redan efter någon minut.



Med sju minuter spelade var Melker Heier nära att ta ledningen för Sirius när han drog till mot Tim Rönning, som stod för en fin parad.



20 minuter in i matchen var Isak Bjerkebo nära att hitta in med det första målet i matchen när han vände bort sin försvarare – och sedan sköt i täck. På returen fick Saba Mamatsashvili bollen och sköt även han i täck.



Kort därefter ställde HBK om och Naeem Mohamed stod för en fin prestation när han kom till skott, i stolpen och ut.



28 minuter in i matchen snappade Yannick Agnero upp en boll strax utanför straffområdet. Därifrån vände han om och drog till – med ett välplacerat avslut invid den vänstra stolpen.



Endast tre mintuer efter HBK:s 1-0-mål fick Saba Mamatsashvili bollen i straffområdet och fintade bort två försvarare innan han rullade in kvitteringen.



Några fler mål skulle inte falla i den första halvleken och ställningen var således 1-1.



I den andra halvleken såg Halmstad ut att ta ledningen när de, via Mohammed, bara skulle skjuta in 2-1 från nära håll. Istället kom Jacob Voelkerling Persson och räddade Sirius på mållinjen.



Med en knapp halvtimme kvar att spela var känslan att Sirius hade tagit över matchbilden och tryckte på hårdast för ett ledningsmål.



Trots detta var Halmstad, via en frispark från Agnero, närmast att ta ledningen då han testade Diawara.



Innan matchen gick in på tilläggstid hade även Sirius skapat ett par chanser till ledningsmål. Framförallt via Joakim Persson som testade avslut tätt över mål.



Något mål skulle dock inte komma från något av lagen och matchen slutade med delad poäng, och resultatet 1-1.



***



Startelvor:



IK Sirius: Diawara; Mamatsashvili, Anker, Sandberg, Voelkerling Persson – Wikman, Walta, Heier – Bjerkebo, Ure, Persson.



Halmstads BK: Rönning; Wallentin, Gregor, Kurtulus, Granath – Allansson, Damjanovic Nilsson, Friberg – Mohammed, Arvidsson, Agnero.



När startelvorna presenterades stod det bland annat klart att HBK slänger in två debutanter i form av Aleksander Damjanovic Nilsson och Ludvig Arvidsson.