JUST NU: Malmö faller ihop – BP gör sitt andra mål

Under måndagskvällen går den sjunde allsvenska omgången i mål.

På Eleda Stadion tar Malmö FF mot Brommapojkarna.

Matchen är igång – följ den här!

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig Malmö FF på en fjärdeplats i serien med elva inspelade poäng.



Med en match mindre spelad befinner sig Brommapojkarna på en tolfteplats, med sju poäng på kontot.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra när MFF välkomnar BP till Eleda stadion.



***



På ett välfyllt Eleda stadion inledde bortalaget med att flytta fram bollen till MFF:s planhalva.



Den första större chansen kom till i den femte minuten när Hugo Bolin, efter ett fint förarbete av Taha Ali, hittade in med ett farligt inspel som Even Hovland kunde rensa bort.



I den åttonde minuten hade Erik Botheim en nick på mål efter att Taha Ali hittat in med ett inlägg. Räddningen av Blazevic var det inga fel på.



Med 25 minuter på klockan hade Malmö FF tagit över matchen totalt och ägde bollen så när som hela tiden. Brommapojkarna hade dock inte varit helt ofarliga utan försökte att ställa om via ett rakt kontringsspel när tillfälle gavs.



Med en halvtimme spelad slog MFF in ett inlägg mot den bortre stolpen, där Taha Ali fanns. Han hoppade i sin tur högt men missade bollen – och såg ut att göra sig rejält illa i landningen. En stund senare stod han på fötterna och kunde fortsätta spela.



37 minuter in i matchen kom Malmö FF, genom Hugo Bolin, till ett jätteläge att göra 1-0 efter en fin passning av Ali. Skottet gick via täck och på Blazevic som klarade. Kort senare kom Bolin, i ett nästan identiskt läge, till ännu ett vasst avslut. Även denna gång klarade Blazevic.



Med dryga 45 minuter spelade blåste domaren av den första halvleken – med ställningen 0-0.



I den andra halvleken dröjde det inte mer än tre minuter innan Brommapojkarna, genom Alladoh, tog ledningen. Anfallaren fick bollen i boxen, vände bort sin mittback och dundrade in 1-0.



Tre minuter senare var det dags igen. Denna gång fick Daleho Irandust bollen utanför boxen och vred in 2-0 med sin vänsterfot.



***



Startelvor:



Malmö FF: Friedrich; Stryger, Rösler, Zätterström, Busanello – Berg Johnsen, Rosengren – Bolin, Berg, Ali – Botheim.



Brommapojkarna: Blazevic; Zandén, Karlsson, Hovland, Timossi – Barslund, Odefalk – Lind, Arrhov, Irandust – Alladoh.