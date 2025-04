JUST NU: MFF går mot säsongens tredje seger

Allsvenskans sjätte omgång ska spelas klart.

Under tisdagkvällen tar Malmö FF emot Östers IF.

Matchen är igång – följ den här!

Det ska spelas allsvensk fotboll under tisdagkvällen. De regerande mästarna Malmö FF tar emot nykomlingarna Östers IF på Eleda stadion.

Malmö FF har haft en svagare inledning på säsongen och inför mötet ligger Skåneklubben på en åttonde plats i den allsvenska tabellen. Laget kommer senast från en förlust mot Hammarby. Desto värre har det gått för nykomlingarna från Växjö. Östers IF har hittills samlat ihop tre poäng och ligger näst sist inför kvällens drabbning.



***



I kvällssolen på Eleda Stadion blåste domare Kristoffer Karlsson igång tisdagens möte mellan Malmö FF och Öster IF.



Där skapade hemmalaget sin första hörna redan efter en minut och tio sekunder.



Det var dock inte MFF som skapade matchens första heta chans. I den femte minuten sprang sig Sanyang till en fin yta efter en kontring och spelade i den till Ljung som sköt via täck och ut till hörna.



I den 13 minuten var Daniel Ask nära att spräcka matchnollan då han tog sig till ett fint avslutsläge utanför boxen och tvingade Friedrich till en bra parad.



Den efterföljande kvarten bestod inte direkt av några direkta chanser utan snarare ett Malmö FF som inte hittade rätt i sitt spel samtidigt som Öster såg tämligen nöjda över hur de inlett matchen.



Kort därefter slog Otto Rosengren in en boll i boxen som gick förbi Douglas Bergquist och till en Hugo Bolin som slängde sig till bollen och stötte in 1-0.



Minuter senare kom Isaac Kiese Thelin till ett bra skottläge utanför boxen och drog till – rakt på Wallinder.



Något mer mål skulle inte falla under den första halvleken och MFF ledde således med ett mål mot noll.



I den andra halvleken dröjde det mindre än en minut innan Malmö FF hade utökat. Hugo Bolin tog emot en boll från Busanello i straffområdet, sulfintade sig förbi en spelare och spelade vidare till Thelin som stötte in 2-0 från nära håll.



I den 55:e minuten var Thelin mycket nära att göra 3-0 för Malmö efter att Busanello hittat fram med en läcker passning. Anfallarens skott gick precis utanför den ena stolpen.



Efter de Himmelsblås andra mål var både hemma- och bortalaget nära att hitta rätt. Öster via en frispark i bra läge och MFF genom en straffsituation som domare Karlsson valde att vinka bort.



När matchen hade mindre än tio minuter kvar att bjuda på var känslan att matchen var över. MFF trillade mest boll och Öster lyckades inte komma till någon riktigt het chans.





***

Startelvor:

Malmö FF: Friedrich: Busanello, Zätterström, Rösler, Larsen – Bolin, Berg Johnsen, Rosengren, Berg – Thelin, Ekong.



Östers IF: Wallinder; Bergquist, Kricak, Adolfsson, Varmanen – Ask, Gyamfi, Ljung – Tamminen, Aliev, Sayang.