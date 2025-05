JUST NU: Robbie Ure tar ledningen borta mot Gais

Under helgen inleds den elfte allsvenska omgången.

Sist ut under lördagen är Gais och Sirius – som möts på Gamla Ullevi.

Matchen är igång – följ den här!

Efter tio allsvenska omgångar återfinns Gais på en tiondeplats i serien med tolv inspelade poäng.



Fyra placeringar nedanför befinner sig IK Sirius med nio inspelade poäng.



Således står mycket på spel för båda klubbarna som möts på Gamla Ullevi denna kväll.



***



På Gamla Ullevi dröjde det inte längre än två minuter innan matchens första stora chans skulle komma. Detta efter att Sirius, via en omställning, fått ett friläge som Isak Bjerkebo inte lyckades få i mål.



Med elva minuter på klockan fick Gais ett nära identiskt läge efter att Gustav Lundgren slagit en nära perfekt passning till Becirovic som sköt – mitt på en utrusande Diawara som stod för en fin parad.



När den första halvleken var över var ställningen, trots de två stora frilägena, 0-0. Detta efter att Gais i mångt och mycket ägt matchen och skapat klart flest chanser.



I den andra halvleken dröjde det bara minuter innan Gais ännu en gång såg ut att ta ledningen. Denna gång testade William Milovanovic med ett avslut från distans som såg ut att gå via Ismael Diawara och ut.



Trots Gais-övertaget var det Sirius som skulle ta ledningen i matchen. Detta efter att Noel Milleskog slagit in ett inlägg till Robbie Ure som bröstade ner bollen och drog till invid den bortre stolpen.



Två minuter senare var det nära igen för Uppsala-klubben då Leo Walta drog till med ett skott från distans som träffade ribban och ut.



***



Startelvor:



Gais: Krasniqi, Wängberg, Frej, Beckman, Wendin – Milovanovic, Holmén, Boudri – Lundgren, Diabate, Becirovic.



IK Sirius: Diawara; Mamatsashvili, Anker, Carlsson, Voelkerling Persson – Heier, Lindberg – Persson, Walta, Bjerkebo – Ure.