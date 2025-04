Bajen vann derbyt – efter kritiken i halvtid

Hammarby var illa ut i halvtid.

Sedan sköt Shaquille Pinas och Nahir Besara ”Bajen” till seger mot BP.

Matchen slutade 2–0.

Video Besara om supportrarna: ”Den bekräftelse de förtjänar”

Allsvenskans andra omgång rullade vidare och under söndagen tog Brommapojkarna emot lokalrivalen Hammarby hemma på Grimsta IP.

Hemmalaget kom senast från en premiärförlust borta mot BK Häcken, medan ”Bajen” krossade IFK Göteborg i allsvenskans första omgång.

I Hammarby valde tränare Kim Hellberg att ställa upp med precis samma startelva som mot ”Blåvitt”. Hemmalaget gjorde två förändringar jämfört med förlusten mot BK Häcken, när Frederik Christensen och Wilmer Odefalk ersattes av Anton Kurochkin och Ezekiel Alladoh. I BP startade Hammarby-bekantingarna Davor Blažević och Serge-Junior Martinsson Ngouali mot sin tidigare klubb.

Lite överraskande var det BP som tog ett första tag i stafettpinnen, och hemmalaget var klart bättre under matchens inledning. Efter runt tio minuter tycktes Hammarby hitta in i matchen och det dröjde inte länge innan matchens hetaste läge uppstod. Drygt tio minuter in i matchen kom Sebastian Tounekti runt på vänsterkanten och avlossade ett bra skott – som tog rätt i stolpen.

Strax därefter fick BP:s Victor Lind ett fint läge att kvittera, men Pavle Vagic räddade upp situationen.

Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken fick Hammarby en frispark strax utanför BP:s straffområde. Lagkapten Nahir Besara stegade upp och gjorde sig redo för ett riktigt ”Besara-läge”, men skottet gick strax över Blazevic ribba.

På övertid av den första halvleken fick ”Bajen” ett dubbelläge, men Brommapojkarna spelade uppoffrande och fick tillslut bort bollen efter flipperspel i straffområdet.

– Vi startar egentligen jävligt dåligt. Det ser ut som att vi inte är redo när domaren blåser igång matchen. Vi klarar att spela in oss i matchen och skapa ett tryck på dem i slutet, men vi måste höja oss något enormt i den andra halvleken, sa Tounekti i Max-sändningen i paus.

– Vi startar bra ändå, piggt. Vi är tighta på dem, vinner mycket boll och kan ställa om. Det är lite det vi behöver göra i en sån här match. Vi vet att Hammarby är bra med boll, sa Oliver Zandén.

Om Tounekti ville att Hammarby skulle rycka upp sig i den andra halvleken var det precis det som de grönvita gjorde. Bara tio minuter in i matchens andra halva spelade yttern fram till Shaquille Pinas som drog till från strax utanför offensivt straffområde. Ytterbacken fick en pang-träff och dunkade in ledningsmålet till sitt ”Bajen”.

Med en kvart kvar av ordinarie tid bytte Brommapojkarna in den tidigare AIK-stjärnan Nabil Bahoui. Bortaklacken tvekade inte med att göra sina känslor hörda, och hemvändaren entrade planen till ett massivt burop.

Matchen skulle precis ticka upp på övertid när Besara drog till med ett jätteskott. Blažević fick sträcka ut ordentligt och lyckades parera ut bollen. Men lagkaptenen skulle få en ny chans. På stopptid spelades han fram av Tesfaldet Tekie och dunkade in 2–0 till Hammarby.

Det blev också slutresultatet och Hammarby gick vinnande ur derbyt.

Startelvor:

Brommapojkarna:

Blazevic – Timossi Andersson, Hovland, Karlsson, Zandén – Martinsson Ngouali, Ackermann – Irandust, Kurochkin, Lind – Alladoh.

Hammarby:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Abraham, Erabi, Tounekti.