JUST NU: Bajens galna pulvrisering – gjorde åtta mål

STOCKHOLM. Örgryte blev en munsbit för Hammarby på ett kokande 3Arena.

Hemmalaget vann med 8-1 där Nikola Vasic fick göra sina första allsvenska mål för sina drömmars klubb.

Vasic blev nämligen hattrickskytt.

Örgryte gjorde sin första allsvenska match någonsin på 3Arena. Senast Öis spelade i allsvenskan, 2009, fanns inte arenabjässen vid Globen.

Men allsvenska debutmatchen på 3Arena vill Örgryte nog bara glömma.

Hammarby vann med 8-1 där Nikola Vasic avslutade målkalaset med tre raka mål som betydde 6-1, 7-1 och 8-1.

Detta var Vasic första allsvenska mål för sitt älskade Hammarby som han kom till i fjol från BP efter korsbandsskadan han ådrog sig efter allsvenska skytteligasegern 2024. Vasic är erkänd stor Hammarbysupporter och fick nu alltså slå till med ett hattrick framför Bajenklacken.

Den första halvleken slutade 4-1 till Bajen och efter 8-1 efter full tid står det klart att Hammarby är uppe på sex poäng efter tre matcher medan Öis är kvar på sina fyra pinnar vilket trots allt är starka papper för nykomlingen (1-1 mot MFF och seger 2-0 borta mot regerande mästarna Mjällby).

Närmast för Hammarby väntar Halmstad på hemmaplan på onsdag medan Öis tar emot BP samma kväll.