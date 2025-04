Kaboré kvitterade för Bajen – med första allsvenska målet

BK Häcken tog emot Hammarby i allsvenskans sjätte omgång.

Detta i en mycket jämn tillställning – som Elohim Kaboré kvitterade med sin första allsvenska touch.



***

Hammarby var snabbt framme och skapade ett farligt läge i matchinledningen. Sebastian Tounekti bröt sig in i straffområdet och avslutade, men skottet gick utanför målramen.



Dryga kvarten in kom matchens första skott på mål. Häcken kom till ett fint anfall där Gustafson drog till med ett avslut som Hahn dock enkelt kunde ta emot bollen.



Häcken har haft stora problem med skador på back-positionerna. Tjugo minuter in i matchen tvingades de till ett byte – på just en mittback.





Faye skadades och det såg inte bra ut. Han tvingades utgå och Gustafsson beordrade Silas Andersen ner som mittback samtidigt som Samuel Leach Holm kom in.



Efter drygt 25 minuter skapade Häcken en farlig chans när Srdjan Hrstic spelade fram Amor Layouni, som i en löpduell med Shaquille Pinas avslutade svagt. Det blev starten på en period med flera missade möjligheter för hemmalaget.



Ställningen i halvtid var 0-0.



I den andra halvleken stod klockan på 63 minuter när Hammarby bytte in Nahir Besara – med ställningen 0-0. Detta samtidigt som Häcken bytte in Dembe.



Med sex ordinarie minuter kvar att spela såg Häcken ut att närma sig ett kvitteringsläge från straffpunkten då Warner Hahn missbedömde en boll och sänkte Mikkel Rygaard. Domare Granit Maqedonci valde dock att peka på hörnflaggan istället.



Kort därefter skulle hemmalaget ta ledningen. Detta genom Silas Andersen som mötte ett inlägg från Samuel Leach Holm med huvudet och fick in bollen förbi Warner Hahn.



I den 90:e minuten byttes Elohim Kaboré in för Hammarby. 15 (!) sekunder senare hade han kvitterat matchen. Detta var 18-åringens första allsvenska mål, i hans första allsvenska match.



I den 95:e minuten hade Pontus Dahbo en fin chans att avgöra matchen för Häcken, men prickade burgaveln.



Matchen slutade också med delad poäng vilket innebär att Hammarby ”vann” en poäng i slutskedet.



Startelvor:

Häcken: Berisha – Öhman, Lode, Faye, Lundkvist – Gustafson, Andersen, Rygaard – Layouni, Hristic, Lindberg.

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie – Abraham, Boudah, Tounekti – Erabi.