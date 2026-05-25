JUST NU: Blåvitt bränner öppet mål – fortsatt mållöst

IFK Göteborg mot Mjällby.

Ställningen är just nu 0-0.

FK Göteborg tar mot Mjällby AIF på Gamla Ullevi.

Kort innan avspark fick IFK Göteborg göra en ändring i den tilltänkta startelvan. Felix Eriksson kom inte till spel och ersattes av Filip Ottosson.



IFK Göteborg tog initiativet direkt och skapade flera tidiga målchanser. Benjamin Brantlind fick ett fint läge, men Mjällbys målvakt Robin Wallinder stod för räddningen. Kort därefter hotade även Sebastian Clemmensen, vars avslut gick strax över ribban.



Mjällby arbetade sig successivt in i matchen. Gästerna tog över mer av spelet ju längre den första halvleken gick och började skapa bättre kontroll på tillställningen. Matchen blev därmed mer jämn.



IFK Göteborg var ytterst nära var Blåvitt ytterst att ta ledningen. Filip Ottosson bröt bollen efter att Jesper Gustavsson tappat bollen i farligt läge. Ottosson sprang sig fri mot Robin Wallinder trots störning från en försvarare. Mittfältaren rundade målvakten, men avslutet mot öppet mål blev för löst vilket gav Jesper Gustavsson chansen att hinna tillbaka och rensa undan precis framför mållinjen.



I slutet av halvleken var det rejält irriterat mellan lagen. Mjällbys Jacob Bergström tilldelades ett gult kort efter att ha knuffat omkull en motståndare. Kort efter blev även hemmalagets August Erlingmark varnad.



Ställningen i halvtid var 0-0.



– Det delas ut två gula kort där ett är rätt och ett är fel, säger Ottosson i TV4:s sändning.



Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari – Erlingmark, Yeboah, Bager, Jallow – Kruse, Ottosson, Heintz – Brantlind, Wiberg, Clemmensen.

Mjällby AIF: Wallinder – Iqbal, Norén, Svanberg – Granath, Malachowski Thorell, Gustavsson, Tidstrand – Kjær, Bergström, Lindberg.