Matchhjälten avslöjar: ”Jag försöker putta honom”

Han gjorde sitt första allsvenska mål på ett läckert manér – och var inblandad i ett bråk som renderade i ett rött kort.

Frågan är dock om det var Mohamed Soumah eller Victor Ekström som puttade ner Henry Sletsjøe?

– Man ser på kamerabilderna att jag försöker putta bort honom lite, säger Ekström till FotbollDirekt.

IK Sirius fortsätter att flyga fram i allsvenskan. I går, söndag, tog man sin åttonde seger av nio möjliga vilket innebär att man, för tillfället, leder allsvenskan med hela åtta poäng ner till Hammarby.

Således kan man påstå att livet för spelarna i Uppsala-klubben leker dagen efter 2-1-viktorian mot Gais.

– Jo, lite så. Det är kul att komma till jobbet i alla fall, säger högerbacken Victor Ekström till FotbollDirekt.

Kring den sensationella start som Ekströms lag har stått för i år säger han, kort och gott, att…

– Tabellen säger detsamma, att vi har gjort en bra start. Det är klart att vi är nöjda.

Men ni har fötterna kvar på jorden?

– Ja, det skulle jag säga. Vi fokuserar mycket på att ta det dag för dag och på vår träningsmiljö.