JUST NU: Gyökeres bänkas mot Burnley

Arsenal tar emot Burnley under måndagskvällen.

Då får Viktor Gyökeres starta på bänken.

Avspark 21:00.

Foto: Alamy

Arsenal leder Premier Leauge och ligger två poäng före Manchester City som har lika många spelare matcher.

Under morgondagen spelar City och en Arsenal-seger skulle sätta stor press.

När startelvorna presenterades stod det klart att man bänkar Viktor Gyökeres till förmån av Kai Havertz.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Ödegaard – Saka, Eze, Trossard – Havertz

Burnley: Kommer snart!