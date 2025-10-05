JUST NU: BP mot Häcken – här är elvorna

IF Brommapojkarna tar emot BK Häcken.

IF Brommapojkarna tar emot BK Häcken på Grimsta denna söndag.

Båda lagen har distanserat sig från botten, men alltjämt så har båda bara fyra poäng ner till kvalstrecket.

Inför dagens drabbning mellan lagen så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IF Brommapojkarna: Blazevic – Zandén – Hovland – Björklund – Ssewankambo – Ackermann – Arrhov – Barslund – Alladoh – Timossi Andersson – Irandust.

BK Häcken: Berisha – Lundkvist – Samuelsson – Helander – Lindberg – Gustafson – Andersen – Rygaard – Brusberg – Svanbäck – Al-Saed