Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: BP mot Häcken – här är elvorna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IF Brommapojkarna tar emot BK Häcken.
Inför mötet så har startelvorna släppts.

IF Brommapojkarna tar emot BK Häcken på Grimsta denna söndag.
Båda lagen har distanserat sig från botten, men alltjämt så har båda bara fyra poäng ner till kvalstrecket.

Inför dagens drabbning mellan lagen så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

IF Brommapojkarna: Blazevic – Zandén – Hovland – Björklund – Ssewankambo – Ackermann – Arrhov – Barslund – Alladoh – Timossi Andersson – Irandust.

BK Häcken: Berisha – Lundkvist – Samuelsson – Helander – Lindberg – Gustafson – Andersen – Rygaard – Brusberg – Svanbäck – Al-Saed

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt