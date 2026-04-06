BP räddade kryss – men tungt med Bergs skada

BK Häcken såg ut att gå mot tre poäng i allsvenska premiären.

Men då slog Andreas Troelsen till för BP som räddade 2-2 i 89:e minuten.

Det var en sprakande tillställning på Hisingen när BK Häcken tog emot BP i den allsvenska premiären.

Lukas Björklund gav gästerna ledningen redan efter åtta minuter innan Adrian Svanbäck kort efter paus kvitterade.

Med 20 minuter kvar hade Häcken vänt på steken genom ett självmål från Jordan Simpson, son till AIK-legendaren Pascal Simpson.

Men BP skulle komma tillbaka – och det genom en projektil från Andreas Troelsen i 89:e minuten.

Viktig poäng för BP, men också tungt med storstjärnan Oliver Berg ut skadad i andra halvlek.