BP tog storseger mot Elfsborg

Brommapojkarna besegrade Elfsborg under lördagen.

Matchen slutade 3-0.

Viktor Lind blev tvåmålsskytt.



Brommapojkarna tog en tung seger hemma mot Elfsborg under lördagen. Matchen slutade 3–0 – och Viktor Lind blev stor hjälte med två av målen.

Den första halvleken slutade mållöst men i den andra halvleken gjorde BP hela tre mål. Viktor Lind gav BP ledningen den 56:e matchminuten efter att ha blivit framspelad av Oliver Zandén. Då kunde ansken peta in ledningsmålet.

Drygt tio minuter senare slog han till igen. denna gång med en riktig kanon i det första krysset.

Det sista målet kom i den 83:e minuten genom Alex Timossi Andersson som hittade in mellan Elfsborg-keepern Simon Eriksson och den första stolpen

För Elfsborg blev det en tung eftermiddag med tredje raka förlusten i allsvenskan.

– Jag tycker med bollen är vi ganska bra, kommer ut i andra och känner egentligen från start att vi är bra också. Sen så släpper vi in tre skitmål, säger en besviken Simon Hedlund efter matchen.