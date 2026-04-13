JUST NU: Chockade AIK med mål i 95:e

STOCKHOLM. AIK såg ut att lämna Grimsta med segern.

Då slog Alex Timossi till i 95:e minuten och räddade 2-2 för BP.

Foto: Bildbyrån

Matchen mot BP stod och vägde. Då slängde José Riveiro in Victor Andersson i den 74:e minuten.

Fyra minuter senare hade anfallaren nickat in 2-1 för AIK och såg ut att bli matchhjälte.

Men då, i 95:e minuten, klev Alex Timossi fram och dundrade in 2-2.

Rejäl kalldusch för AIK som såg ut att inkassera andra raka segern.

I stället blev BP kvällens vinnare med sin sena kvittering, en repris från premiären borta mot BK Häcken då BP kvitterade till 2-2 sent då också.

Övriga målskyttar på Grimsta var Bersant Celina för AIK i 59:e innan BP tre minuter senare kvitterade genom Mads Hansen.