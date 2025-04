Degerfors höll ut – tog andra raka segern i allsvenskan

Degerfors IF har vunnit sina två första allsvenska matcher.

Detta trots att Värnamo gjorde sitt med en man mindre i en hel halvlek.

Matchvinnare för Värmlandslaget blev ett självmål i den femte minuten.

Under söndagen ställdes Degerfors IF mot IFK Värnamo i den andra omgången av allsvenskan 2025.



Då skulle det börja alldeles utmärkt för hemmalaget som tog ledningen i den femte minuten efter ett självmål på en hörna.



Värnamo var dock långt ifrån ofarliga och hade flera lägen att kvittera matchen i den första halvleken.



Bland annat i den 35:e minuten, när Carl Johansson spelade fram till en helt fristående Johnbosco Kalu.



Anfallaren skulle bara raka in bollen i öppet mål från tre meter – men sköt istället över.



I den andra halvleken var bortalaget, trots en man mindre, det bättre laget och tryckte på hårt för ett kvitteringsmål.



Även Degerfors hade sina chanser att göra sitt andra mål men kom inte närmare Farajs bortdömda mål och Barsoums missade friläge.



Värnamo hade istället en boll i ribban med dryga tio minuter kvar och på tilläggstid tvingade Kenan Bilalovic Rasmus Forsell till en jätteräddning.



Det skulle inte heller bli något mål för Värnamo utan Degerfors höll undan – och tog säsongens andra raka seger i allsvenskan.

Video Elias Pihlström om pappan: ”Gjort mig stark mentalt”