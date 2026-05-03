Delad pott i Borås – Yohanna bröt måltorkan

IF Elfsborg tog emot AIK på Borås Arena.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog IF Elfsborg emot AIK i allsvenskans sjätte omgång. ”Gnaget” hade inför mötet åkt på två raka förluster samtidigt som hemmalaget föll senast mot Kalmar FF.

Det smällde direkt när matchen var i gång. Efter åtta minuter satte Elfsborgs Ari Sigurpálsson ledningsmålet men AIK svarade direkt genom superlöftet Zadok Yohanna. 18-åringen bröt sin fyra matcher långa måltorka.

I den andra halvleken blev det lägre tempo. Hemmalaget fick en jättechans när Frederik Ihler nickade i stolpen – men inget av lagen kom närmare än så.

Matchen slutade 1–1.



