Delad pott på Finnvedsvallen – efter två sena mål

Under söndagen ställdes IFK Värnamo mot Brommapojkarna i allsvenskan.

Då såg de två bottenlagen ut att dela på poängen – innan Victor Lind tog ledningen i slutskedet.

Därefter slog Marcus Antonsson till och kvitterade i matchens sista ordinarie minut.

Foto: Bildbyrån

Med 26 omgångar spelade befann sig IFK Värnamo sist i allsvenskan och hade tio poäng upp till Öster kvalplats.

Brommapojkarna befann sig i sin tur på en elfteplats med fyra poäng ner till kvalplats.

På Finnnvedsvallen i Småland såg tillställningen ut att sluta mållös och med delad poäng. Detta då ställningen var 0-0 när det återstod sex ordinarie minuter att spela.

Då passade Victor Lind på att slå till med sitt tionde allsvenska mål för säsongen – i den 84:e spelminuten.

Daleho Irandust slog in ett perfekt chipp-inlägg som dansken nickade över Keto och in i mål. Det såg också ut att bli matchens enda mål, innan Marcus Antonsson kvitterade i matchens sista minut. Detta via ett läckert avslut på en fin kontring.

Det oavgjorda resultatet innebär att BP nu har fem poäng ner till kvalplats med tre matcher kvar att spela.

IFK Värnamo är fortsatt sist i serien med 16 poäng.

***

Startelvor:

IFK Värnamo: Keto; Björnström, Coulibaly, Mohammed, Larsson – Thern, Antonsen, Shamoun – Liimatta, Zeljkovic, Alsalkhadi.

Brommapojkarna: Lacayo; Zandén, Junior, Hovland, Ssewankambo, Timossi – Björklund, Ackermann – Arrhov, Alladoh, Irandust.