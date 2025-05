Delad pott på Stora Valla – efter Waltas drömmål

Under lördagen drog den sjunde allsvenska omgången igång.

Detta då Degerfors IF tog emot IK Sirius på Stora Valla.

Då fick båda lagen med sig varsin poäng – efter att Leo Walta smällt in kvitteringen med ett drömmål.

Hemmalaget Degerfors IF fick en succéartad start på återkomstssäsongen och ledde serien efter två omgångar. Sedan dess har resultaten kommit och gått för ”Degen”, som placerade sig på en åttondeplats inför lördagens möte.



Sirius var, under nye tränaren Andreas Engelmark, fortsatt segerlösa i allsvenskan 2025 och placerade sig på 13:e plats, en poäng före Halmstads BK på kvalplats.



Inför matchen stod det klart att Degerfors fick klara sig utan trion Omar Faraj, Elias Barsoum och Maill Lundgren, som alla saknas från nykomlingarnas matchtrupp. Även Elias Pihlström fick strykas från matchtruppen sent efter att talangen blivit sjuk.



I Sirius saknades Tobias Anker som har dragit på sig en lättare höftskada. Mittbacken ersattes av Bohdan Milovanov, medan Adam Vikman och Isak Bjerkebo ersätts av Marcus Lindberg och Noel Milleskog, som gjorde sin första start i allsvenskan 2025.



Väl i matchen bestod inledningen av två lag som delade på momentumet och ett Sirius som hotade hemmalaget genom flera hörnor.



Trots det var det Degerfors som tog ledningen, med 22 minuter spelade.



Då slog nämligen Erik Lindell in en fin boll från högerkanten in i boxen som Marcus Rafferty snappade upp och enkelt kunde skicka in ledningsmålet för sitt ”Degen”. Det var den tidigare Hammarby-spelarens första allsvenska mål.



Trots att Sirius inte hade skapat allt för mycket i den första halvleken skulle de kvittera, med dryga fem minuter kvar att spela innan paus.



Då tog Leo Walta bollen på offensiv planhalva, drev den ett tiotal meter och drog till med vänsterfoten. Skottet var av högsta klass och helt otagbart för Degerfors-keepern Rasmus Forsell.



Det blev även slutresultatet i den första halvleken.



I den andra halvleken var Degerfors det bättre laget och hade bland annat en boll i ribban från nära håll. Även Sirius hade ett jätteläge när matchen var inne på tilläggstid, då Morgado gav bort bollen till Ljungberg som inte fick sitt avslut på mål. Även Degerfors skulle, genom Netabay och Luc Kassi, komma till ett jätteläge som slutade med skott över mål.



Trots det slutade matchen lika, efter att båda lagen gjort varsitt mål.



Det innebär att Degerfors har spelat in tio poäng på sju matcher – samtidigt som Sirius har tagit sex poäng.



Startelvor:



Degerfors IF:

Forsell – Hien, Pikkarainen, Ohlsson (7) – Lindell, Gravius, Netabay, Diaby, Ohlsson (16) – Fisic, Rafferty.



IK Sirius:

Diawara – Milovanov, Voelkerling Persson, Sanberg, Mamatashvili – Walta, Heier, Lindberg – Persson, Ure, Milleskog.