Djurgården krossade Blåvitt efter målfest
STOCKHOLM. 3-0 efter 33 minuter.
Därefter var IFK Göteborg ett slaget lag på 3Arena.
Djurgården vann klassikermötet med 6-0.
IFK Göteborg ligger näst sist i allsvenskan med bara tre poäng efter sex matcher.
Under måndagskvällen blev laget en munsbit för Djurgården som efter 33 minuter ledde hemmamatchen med 3-0 efter mål av Jeppe Okkels, Patric Åslund och Kristian Lien.
Djurgårdens supportrar sjöng ”Blåvitt åker ur” och ”superettan här kommer Blåvitt” redan i första halvlek och väl i andra fortsatte förnedringen när Patric Åslund prickade in sitt andra mål i matchen med sin 4-0-balja efter läckert förarbete från Bo Hegland.
I 82:a minuten satte inhoppande Joel Asoro 5-0 när han fri placerade in bollen. Anfallarens första mål sedan återkomsten från Metz.
Mer skulle komma från Asoro som på tilläggstid tryckte in 6-0. Vilken förnedring för Blåvitt i kväll.
Djurgården tillbaka på segertåget efter två förluster och ett kryss senaste tre matcherna. Dif uppe på tio poäng och är ny tabellfyra i allsvenskan med sju pinnar upp till serieledande Sirius.
Härnäst väntar bortaderby mot AIK för Djurgården medan allsvenska nästjumbon IFK Göteborg drabbar samman med Hammarby på Gamla Ullevi.
