Hånet mot IFK Göteborg på 3Arena

STOCKHOLM. 3-0 efter 33 minuter.

Därefter häcklade Djurgårdens supportrar IFK Göteborg med att skandera att laget åker ur allsvenskan.

IFK Göteborg har haft en mardrömslik start på årets allsvenska.

Blott tre poäng inför kvällens bortamöte mot Djurgården och tabelljumbo.

Värre skulle det bli i kväll.

För efter 33 minuter var ställningen 3-0 till Djurgården efter mål från Jeppe Okkels, Patric Åslund och Kristian Lien.

Därefter valde storpubliken på 3Arena börja sjunga ”Blåvitt åker ur”, en sång som länge dånade under första halvlekens slutfas.

Efter sisådär tio minuter byttes raman ut mot ”superettan här kommer Blåvitt”.

