JUST NU: Så ställer Djurgården upp mot Öster

Djurgården tar emot Östers IF under torsdagskvällen på 3Arena.

Det är den femte omgången av allsvenskan.

Nu är startelvorna här.



Djurgården gästas av nykomlingarna Östers IF i den femte omgången av allsvenskan – det som är en veckoomgång.



Hemmalaget står på fyra inspelade poäng och Öster på tre. Det är viktiga poäng på spel för att avancera i tabellen.



När startelvorna presenterades kunde vi se att Djurgården gjorde en del ändringar sen matchen mot Gais. Bland annat är Adam Ståhl, Tobias Gulliksen, Daniel Stensson och Keita Kosugi tillbaka i elvan. Tokmac Nguen inleder på bänken.

Startelvor:

Djurgården: Manojlovic – Ståhl, Tehno, Danielsson, Kosugi – Siltanen, Stensson – Haarala, Priske, Gulliksen – Sawo.

Öster: Wallinder – Varmanen, Adoflsson, Gyamfi, Bergquist – Söderberg. Christensen, Ask – Mörfelt, Aliev, Ljung.