Djurgården tar emot Värnamo – här är elvorna

Djurgården mot IFK Värnamo denna lördag.

Inför dagens drabbning så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF och IFK Värnamo inleder omgång 28:a av allsvenskan.

Hemmalaget har fortsatt en teoretisk chans att ta en Europaplats, medan säsongen rent sportsligt är över för Värnamo då det redan efter förra omgången står klart att de åker ur allsvenskan.

Lagen drabbar samman på 3 arena vid 15:00 idag och inför den drabbningen så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Djurgården: Manojlovic – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Fallenius – Priske – Nguen.

Värnamo: Keto – Rapp – Mohammed – Grozdanic – Björnström – Shamoun – Antonse – Thern – Meriluoto – Antonsson – Zeljkovic.