IFK Norrköping gästade nykomlingen Öster på bortaplan.

Då tog ”Peking” tre viktiga poäng i den allsvenska bottenstriden.

Detta tack vare David Moberg Karlsson, som slog till med två fullträffar.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Östers IF och IFK Norrköping var 37 minuter gammal när David Moberg Karlsson fick bollen ute på sin högerkant.

Därifrån avancerade han in mot boxen genom ett par överstegsfinter innan han, med vänsterfoten, smekte upp bollen mot det botre krysset med skruv.

Öster-keepern Wallinder var chanslös och ledningen ”Pekings”, vilket stod sig fram till paus.

I den andra halvleken dröjde det endast åtta minuter innan ”DMK” skulle stå i händelsernas centrum och göra sitt andra mål för kvällen. Detta efter att Isak Sigurgeirsson slog en mycket bra passning till högeryttern som kyligt rullade in 2-0.

Det resultatet såg ut att stå sig fram till slutsignal. Men, med åtta minuter kvar att spela, lyckades Magnus Christensen slå in reduceringen efter en tilltrasslad situation framför Peking-målet.

Öster gjorde vad man kunde för att få in ett kvitteringsmål men lyckades inte få in bollen. Således tog IFK Norrköping tre viktiga poäng i den allsvenska bottenstriden.