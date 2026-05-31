IFK Göteborg vann galen match – Heintz med fyra (!) mål

Matchen mellan Västerås SK och IFK Göteborg bjöd på nio mål.

Fyra av de gjorde av Tobias Heintz – som säkrade segern för Blåvitt

IFK Göteborg kan skaffa sig ett försprång gentemot de övergiva bottenkonkurrenterna vid seger mot Västerås SK. Blåvitt har inför matchen skapt ihop sju poäng, en mer en Halmstad och Örgryte under strecket.

Västerås kommer från en imponerande bortaseger mot Malmö FF, som resulterade i att skåneklubben sparkade tränaren Miguel Ramirez.

VSK-tränaren Alexander Rubin väljer att inte ändra på ett vinnande koncept och startar med samma manskap mot IFK Göteborg.

Blåvitt gör en förändring till följd av en avstängning på lagkaptenen August Erlingmark. Då får Noah Tolf göra sin första start för säsongen efter en period av skadekänningar.

Målfest utan dess like

IFK Göteborg får också en drömstart på matchen. Efter 13 sekunder tar Tobias Heintz emot en långboll och placerar in 1–0 för gästerna. Några minuter senare är norrmannen framme igen och styr in 2–0.

Målfesten slutade inte där och efter nio minuter kunde Adam Bergmark Wiberg göra sitt första mål för Blåvitt när han placerade in 3–0.

I den 27:e minuten kom en reducering för VSK när Karl Gunnarsson styrde in ett inspel från Simon Gefvert. Två minuter senare gjorde hemmalaget mål igen, den här gången genom skyttekungen Mikkel Ladefoged på hörna.

IFK Göteborg skulle dock utöka ledningen innan paus. Ett inspel från Adam Bergmak Wiberg nådde Tobias Heintz som gjorde fullbordade sitt hattrick när han satte 4–2 till gästerna.

I den andra halvleken reducerade hemmalaget VSK ytterligare en gång. Nu har det genom Axel Taonsa som ersatte Ladefoged i paus. Inhopparen var inte färdig där och efter lite mer än en timmes spel satte ivorianen 4–4.

I den 79:e minuten gjordes matchens nionde och sista mål, och det tillföll IFK Göteborg. Tobias Heintz stod för ett drömmål när han satte sin fjärde fullträff och sköt segern till Blåvitt.

IFK Göteborg är allt jänta kvar på kvalplatsen trots segern i Västerås. Man har dock skapat lite utrymme till bottenkonkurrenterna.

Lagens startelvor

Västerås SK

Elis Jäger – Herman Magnusson, Philip Bonde, Victor Wernersson – Simon Gefvert, Mattias Hellisdal, Mamadou Diagne, Marcus Baggesen – Jens Magnusson, Mikkel Ladefoged, Karl Gunnarsson

IFK Göteborg

Elis Bishesari – Alexander Jallow, Rockson Yeboah, Jonas Bager, Noah Tolf – David Kruse, Filip Ottosson – Sebastian Clemmensen, Tobias Heintz, Benjamin Brantlind – Adam Bergmark Wiberg