JUST NU: Drömstart för Mjällby – Bergström tystar Eleda stadion

Mjällby AIF fick en drömstart borta mot Malmö FF.

Detta då Jacob Bergström nickade in ledningsmålet redan i den andra minuten.

Foto: Bildbyrån

I kvartsfinalen av Svenska cupen satte Mjällby AIF ner foten mot Malmö FF och vann med hela 4-0.

Under de två mötena i allsvenskan förra året slutade det första mötet mellan klubbarna lika medan Blekinge-laget knep en 3-1-seger på Eleda stadion.

I dag ställs man återigen mot varandra i ett allsvenskt sammanhang. Inför matchen har de Himmelsblå plockat tio poäng och ligger på en fjärdeplats medan Mjällby har tagit sju poäng och är tia.

När domare Mohamed Al-Hakim hade blåst igång matchen i Malmö etablerade bortalaget tryck direkt. Elliot Stroud bjöd Jens Stryger på en rejäl åktur och skapade en hörna.

Kort senare slog Tony Miettinen ett inlägg som Villiam Granath skarvade vidare till Jacob Bergström. Det lämnade målet öppet för anfallaren som satte dit pannan och förkunnade matchens första mål.

Matchen pågår.