Elfsborg föll ihop – Christofferson ordnade kryss för Öis

Elfsborg tappade 2-0 till 2-2.

Noah Christofferson blev stor matchhjälte för Örgryte.

Foto: Bildbyrån

I den sista omgången innan VM-uppehållet tog Örgryte emot Elfsborg.





***



Det var Elfsborg som tog kommandot direkt från avspark, men trots spelövertaget dröjde de riktigt heta målchanserna inledningsvis.



Några minuter in i matchen tog Örgryte över mer och hade en stark period. De fick ett farligt läge när Isak Pettersson stod för en rejäl miss. Han passade rakt på Noah Christoffersson, som fick ett jätteläge, men avslutet täcktes av Thomas Isherwood med en block.



Gästerna tog över matchen igen och i den 35:e minuten tilldelades Elfsborg straff efter att Leo Östman fällts i straffområdet. Zeneli tog hand om straffen och placerade in 1-0.

Resultatet stod sig halvleken ut.



Öis var rätt nära att kvittera i den 57:e minuten. Sana hittade in från vänster och Owen Parker-Price avslutade direkt i steget, men skottet smet precis utanför.



Tio minuter senare, i den 67:e matchminuten utökade istället gästerna sin ledning. Julius Beck fick fram bollen efter Simon Olssons passning och när Sebastian Lagerlund tvekade blev Zeneli fri. Anfallaren chippade sedan elegant in 2–0 och gjorde därmed sitt andra mål för kvällen.



Svaret från hemmalaget kom snabbt. Redan två minuter senare hittade Christoffer Styffe fram med ett inlägg som Noah Christoffersson sköt in i mål.



Det tog inte slut där. Kort efter reduceringsmålet kom även kvitteringsmålet. Öis tidigare målskytt Christoffersson slog till igen. Han fintade bort Holmén i försvaret och dunkade snyggt in 2-2 målet.



Elfsborg som länge såg ut att gå mot seger fick nöja sig med en poäng. De var ett faktum när matchen blåstes av. 2-2 skrevs slutresultatet till.

Startelvor:



Örgryte IS: Gustafsson–Andreasson, Styffe, Dyrestam, Lagerlund, Svensson–Parker-Price, Vindehall, Sana–Paulson, Christoffersson.



Elfsborg: Pettersson–Rufai Mohammed, Wikström, Isherwood, Hult–Magnusson, Olsson–Hedlund, Beck, Zeneli–Östman.