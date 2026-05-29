Officiellt: Anthony Gordon klar för Barcelona

Nu är övergången bekräftad.

Anthony Gordon lämnar Newcastle och är officiellt klar för Barcelona.

Affär uppges vara värd upp till 80 miljoner euro, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Anthony Gordon fortsätter karriären i Spanien. Under fredagskvällen presenterade Barcelona den engelske yttern på klubbens officiella kanaler.

Den 25-årige offensiva spelaren lämnar därmed Newcastle efter en period av spekulationer kring framtiden. Tidigare i veckan kom uppgifter om att Barcelona intensifierat jakten på Gordon – och kort därefter rapporterades affären vara nära ett avslut.

Nu är övergången i hamn. Gordon har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2031.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Barcelona 70 miljoner euro, motsvarande omkring 757 miljoner kronor, plus bonusar. Den totala övergångssumman kan därmed landa på upp till 80 miljoner euro, motsvarande omkring 865 miljoner kronor.

