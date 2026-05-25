JUST NU: Så startar Blåvitt och Mjällby ikväll

Allsvenskans nionde omgång ska rundas av.

IFK Göteborg tar emot Mjällby AIF.

Matchen startar 19.00.

Foto: Bildbyrån

Den nionde omgången av allsvenskan avslutas under måndagskvällen. En av matcherna som spelas är IFK Göteborg som ställs mot Mjällby AIF på Gamla Ullevi.



Hemmalaget tog säsongens första seger den föregående omgången. Då vann man med 3-2 mot Örgryte i det som var en match som spelades klart för tomma läktare dagen efter matchen startat.



Mjällby kommer senast från 1-1 mot Elfsborg.



När startelvorna presenterades kunde man konstatera att Elliot Stroud inte fanns med. Varken i startelvan eller på bänken.



Startelvor:





IFK Göteborg: Bishesari – Jallow, Bager, Yeboah, Eriksson – Erlingmark, Kruse, Heintz – Clemmensen, Wiberg, Brantlind



Mjällby: Wallinder – Iqbal, Norén, Svanberg – Granath, Malachowski Thorell, Gustavsson, Tidstrand – Jensen, Bergström, Lindberg



