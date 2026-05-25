Klart: Walentowicz byter landslag
Julia Walentowicz byter landslag.
Kif Örebro-spelaren är nu uttagen till Polens A-landslag efter att tidigare ha representerat Sverige på ungdomsnivå.
Julia Walentowicz har tidigare spelat för Sveriges ungdomslandslag, där hon representerat blågult på både U19- och U23-nivå. Nu står det klart att mittfältaren väljer att byta landslag.
Walentowicz har blivit uttagen till Polens A-landslag inför den kommande samlingen, där nationen väntar tufft motstånd i form av matcher mot Frankrike och Nederländerna.
27-åringen har tidigare representerat klubbar som Djurgården och spanska Sporting Huelva. Sedan 2025 spelar hon för Kif Örebro i Elitettan.
Under tiden i svenska landslagssammanhang noterades Walentowicz för totalt fem ungdomslandskamper.
