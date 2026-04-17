Elfsborg nollade Degerfors – efter frisparksmål

Degerfors tog emot Elfsborg i allsvenskan.

Matchen slutade 1–0 till bortalaget.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen drog allsvenskans tredje omgång i gång. Degerfors IF tog emot IF Elfsborg på Stora Valla och inför matchen ersatte Boråsklubbens manager Björn Hamberg Julius Beck och Rufai Mohammed med Per Frick och Sebastian Holmén.

Matchen inleddes relativt chansfattigt. Hemmalaget kom närmast efter en nick av Ludvig Fritzon som träffade stolpen.

I den 35:e minuten tog sig Elfsborgsstjärnan Arber Zeneli för baksida lår och kort senare tvingades han kliva av med ett bandagerat ben.

I den andra halvleken lyckades bortalaget spräcka nollan. Isländske Julius Magnusson stänkte in en frispark strax utanför straffområdet.

Magnussons fullträff säkrade Elfsborgs seger.



