JUST NU: Ihler slår till igen – dubblar Elfsborg ledning

Under måndagskvällen fortsätter den tionde allsvenska omgången.

I Borås tar Elfsborg mot Djurgårdens IF.

Matchen är igång – följ den här!

Efter nio allsvenska omgångar befinner sig IF Elfsborg på en fjärdeplats med 19 inspelade poäng.



Fem placeringar bakom, men med åtta matcher spelade, befinner sig Djurgårdens IF med elva poäng.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra.



***



De första tre minuterna av fotboll på Borås arena var av den mer avvaktande karaktären.



Med nio minuter på klockan skulle Elfsborg, och Frederik Ihler, testa ett avslut från distans. Skottet på halvvolley var hårt och gick, via Manojlovic, in vid den bortre stolpen.



Kort efter hemmalagets ledningsmål var Djurgården, via ett inspel mot Priske, mycket nära att kvittera matchen. Däremot styrdes inspelet på vägen mot dansken – som fick bollen mellan sina ben.



Med dryga 20 minuter spelade var Elfsborg nära att dubbla sin ledning efter ett inlägg mot den bortre stolpen som nickades tätt utanför mål.



Även om Djurgården gjorde vad de kunde för att få in ett kvitteringsmål behöll Elfsborg den mesta av bollen och kändes närmare sitt andra mål än Djurgårdens första.



Så skulle det även bli. Med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken vann Elfsborg bollen på offensiv planhalva och kunde spela fram Frederik Ihler till sitt andra mål för matchen. Detta genom ett behärskat avslut vid den ena stolpen.



***



Startelvor:



Elfsborg: Eriksson; Ibrahim, Holmén, Yegbe – Hedlund, Olsson, Zeneli, Hult – Östman, Ihler, Sigurpalsson.



Djurgården: Manojlovic; Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Siltanen, Stensson, Finndell – Haarala, Priske, Tokmac.