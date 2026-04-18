Fenger tillbaka för Blåvitt mot Halmstads BK

Tor Sundberg
Halmstads BK och IFK Göteborg jagar sin första seger för året.
I dag ställs man mot varandra på Örjans Vall.
Matchen har avspark klockan 15.00.

I den allsvenska premiären reste Halmstads BK till Stockholm för att ta sig an AIK i Solna. Där föll man med uddamålet efter att Omar Faraj missat ett jätteläge i slutminuterna. Veckan efter tog man emot Degerfors hemma på Örjans Vall – och förlorade med 3-0.

IFK Göteborg ställdes, i den första omgången, mot Elfsborg och förlorade med 2-0. Detta för att veckan efter se BK Häcken göra lika många mål i sitt eget nät framför hemmasupportrarna på Gamla Ullevi.

I dag jagar de två klubbarna sin första seger för året när de ställs mot varandra på gräset i Halland. Då kommer anfallaren Max Fenger att spela sin första allsvenska match från start i år efter att ha dragits med skadeproblem.

Startelvor:

Halmstads BK: Rönning; Kaib, Tõugjas, Gregor, Boman – Allansson, Damjanovic Nilsson – Liimatta, Ascone, Arviddson – Faraj.

IFK Göteborg: Bishesari; Jallow, Erlingmark, Yeboah, Eriksson – Kruse, Ottosson, Thordarson – Heintz, Fenger, Alioum.

