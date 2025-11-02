Förvirringen kring Ekdals exit: ”Kommer säkert sluta”

STOCKHOLM. Han har själv inte gått ut med något definitivt beslut, men när Albin Ekdal byttes in mot IFK Göteborg basunerade speakern ut inför närmare 27 000 åskådare att forne landslagsstjärnan sprang ut på 3Arena för sista gången.

När FotbollDirekt frågade Jani Honkavaara på presskonferensen efteråt bekräftade tränaren det.

Sportchef Bosse Andersson verkar rätt obrydd trots att något officiellt besked inte kommit ännu.

– Albin kommer säkert sluta, det kommer han säkert göra absolut, säger Andersson till FotbollDirekt.

Allt har pekat på att Albin Ekdal gör sin sista säsong som fotbollsspelare och att matchen mot IFK Göteborg därmed var Djurgården-mittfältarens sista hemmamatch.

Men forne landslagsmittfältaren har själv inte gått ut med något slutgiltigt besked, så heller inte Djurgården.

Men när han byttes in i andra halvlek mot IFK Göteborg ropade speakern ut att det var för sista gången som Ekdal sprang ut inför publiken på 3Arena.

Lite förvånande kan tyckas, men på presskonferensen efteråt när FD frågade Jani Honkavaara om det är så att Ekdal lägger av efter säsongen bekräftade finländaren det.

När FD nämner detta för sportchef Bosse Andersson verkar han relativt obrydd.

– Jag vet inte om Albin eller Jani sagt något men vi tar det efter säsongen. Det är möjligt att någon sagt något men vi har fyra kontrakt som löper ut och vi kommer ta detta nu i november, det har vi sagt sedan i somras, säger Andersson.

Men kommer Ekdal sluta?

– Det kommer han säkert göra, abolut. Han kommer säkert sluta.

Jämförelsen med Källström: ”Tycker det är fint”

Hur ser du på att speakern och Jani säger det innan ni själva kommunicerat det?

– Klart att vi har pratat där vi alltså tar de fyra utgående kontrakten nu i november men Albin lever sitt speciella liv och jag tror inte att han… med speltiden etc, säger Andersson och bryter innan han säger klart meningen men där han syftar på att Ekdal inte kommer fortsätta.

Hur summerar du Albin Ekdals två säsonger i Djurgården?

– En proffsighet som imponerat på oss alla. Han har haft det tufft med skador, bristande speltid och så, men ändå alltid varit så proffsig.

Ni har inte haft ett så här stort namn på mittfältet sedan Kim Källström 2017, hur jämför du Kims säsong då kontra Ekdals två år nu?

– Det är två väldigt stora, etablerade namn som både väljer att avsluta i Djurgården. Det tycker jag är fint, säger Andersson.